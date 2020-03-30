Виктор ВАЦКО: «Клоуны те, кто платили Гримму 20 000 евро в месяц»

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко подвел итоги деятельности президента УПЛ Томаса Гримма.



«Гримм, когда подписывал контракт с Премьер-лигой, должен был знать о конкуренции. По крайней мере, если он не знал этих раскладов, тогда... Нет, не он клоун. Клоуны те, кто платили ему 20 000 евро в месяц.



Он был как нейтральный человек в этой борьбе. Это его слова. Весь украинский футбол хотел нейтральное лицо на этом посту. Но одно дело – нейтральная лицо, а другое – компетентное. Лицо, имеющее достаточно авторитета, чтобы посадить за стол всех и достичь консенсуса», – сказал Вацко.



Отметим, выборы президента УПЛ перенесены с 7 на 27 апреля. Гримм не будет баллотироваться на еще один срок.



Напомним, Томас Гримм занимал должность президента УПЛ с апреля 2018 года.

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