Трансферный бюджет Тоттенхэма будет существенно сокращен из-за коронавируса

Трансферный бюджет «Тоттенхэма» на ближайшее летнее межсезонье будет существенно сокращен из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Летом клубу придется отказаться от дорогостоящих приобретений.

Ранее наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо обсуждал работу клуба на летнем трансферном рынке с президентом Даниэлем Леви и скаутами клуба. Приоритетом является усиление защиты и нападения.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» отправил всех сотрудников в отпуск и сократил им зарплату.