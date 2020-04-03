Трансферный бюджет Тоттенхэма будет существенно сокращен из-за коронавируса

Трансферный бюджет «Тоттенхэма» на ближайшее летнее межсезонье будет существенно сокращен из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Летом клубу придется отказаться от дорогостоящих приобретений.
Ранее наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо обсуждал работу клуба на летнем трансферном рынке с президентом Даниэлем Леви и скаутами клуба. Приоритетом является усиление защиты и нападения.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» отправил всех сотрудников в отпуск и сократил им зарплату.
Источник — Daily Mail
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