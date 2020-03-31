Тоттенхэм отправил всех сотрудников в отпуск и сократил им зарплату

«Тоттенхэм» принял решение отправить в отпуск всех 550 сотрудников клуба. Их зарплаты за апрель и май сокращены на 20%.

На такой шаг руководство клуба пошло, чтобы сохранить рабочие места. При этом данные шаги не касаются игроков команды.

«Тоттенхэм» стал вторым клубом АПЛ, который пошел на такой шаг. Первым это сделал «Ньюкасл».

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо будет тренировать игроков «Тоттенхэма» по видеосвязи.