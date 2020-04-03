ФОТО. Надаль поблагодарил Джоковича за борьбу с коронавирусом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил за поддержку серба Новака Джоковича, опубликовав пост в Instagram.
Ранее Надаль призвал спортсменов в Испании поддержать их идею и помочь медикам Испании в борьбе с пандемией коронавируса. Новак Джокович среди прочих стал участником благотворительной акции и закупил медицинскую экипировку и оборудование для больниц.
Испанец написал в Instagram: «Большое спасибо Новаку за вклад в эту кампанию, чтобы помочь нуждающимся в борьбе против коронавируса».
Источник — Instagram
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