ФОТО. Надаль поблагодарил Джоковича за борьбу с коронавирусом

Ведущие теннисисты мира объединились в борьбе с пандемией

  • 03.04.2020 22:19
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ФОТО. Надаль поблагодарил Джоковича за борьбу с коронавирусом
© Instagram. Джокович и Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил за поддержку серба Новака Джоковича, опубликовав пост в Instagram.

Ранее Надаль призвал спортсменов в Испании поддержать их идею и помочь медикам Испании в борьбе с пандемией коронавируса. Новак Джокович среди прочих стал участником благотворительной акции и закупил медицинскую экипировку и оборудование для больниц.

Испанец написал в Instagram: «Большое спасибо Новаку за вклад в эту кампанию, чтобы помочь нуждающимся в борьбе против коронавируса».

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Источник — Instagram

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