ФОТО. Надаль поблагодарил Джоковича за борьбу с коронавирусом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил за поддержку серба Новака Джоковича, опубликовав пост в Instagram.

Ранее Надаль призвал спортсменов в Испании поддержать их идею и помочь медикам Испании в борьбе с пандемией коронавируса. Новак Джокович среди прочих стал участником благотворительной акции и закупил медицинскую экипировку и оборудование для больниц.

Испанец написал в Instagram: «Большое спасибо Новаку за вклад в эту кампанию, чтобы помочь нуждающимся в борьбе против коронавируса».