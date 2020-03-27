Джокович пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Ранее уже сообщалось о том, что Новак Джокович самоизолировался в Испании из-за коронавируса.

Теперь же первая ракетка мира присоединился к активной борьбе с пандемией и пожертвовал для этих целей 1 миллион евро.

Эти средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для больниц Сербии.