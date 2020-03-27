Джокович пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Ранее уже сообщалось о том, что Новак Джокович самоизолировался в Испании из-за коронавируса.
Теперь же первая ракетка мира присоединился к активной борьбе с пандемией и пожертвовал для этих целей 1 миллион евро.
Эти средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для больниц Сербии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Gotennis.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.