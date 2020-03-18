Джокович самоизолировался в Испании из-за коронавируса

В связи с эпидемией коронавируса первая ракетка мира Новак Джокович самоизолировался.
Сербский теннисист сейчас находится в городе Марбелья на юге Испании вместе со своими братьями Джордже и Марко.
Три дня назад Джокович покинул США после того, как Мастерсы в Индиан-Уэллсе и Майами были отменены.
В конце февраля Джокович выиграл турнир в Дубае.
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Источник — Marca
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