Белшина – Городея – 0:1. Видео голов и обзор матча

3 апреля в матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» дома проиграла команде «Городея » со счетом 0:1.
Единственный гол забил серб Лазар Сайчич на 66-й минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча «Белшина» – «Городея» – 0:1.
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Источник — Sport.ua
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