Президенты итальянской Серии С выступили за досрочную остановку сезона

Сегодня состоялось собрание президентов клубов третьего дивизиона чемпионата Италии – Серии С. Оно проходило при помощи видеосвязи.

На собрании обсуждалось будущее нынешнего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По итогам собрания президенты пришли к согласию по поводу того, чтобы не доигрывать нынешний сезон.

Однако это еще не стоит воспринимать как официальное решение об окончательной остановке чемпионата. Это решение еще будет согласовываться с руководством Федерации футбола Италии и Профессиональной лиги.

Ранее сообщалось о том, что Серию А планируют возобновить 20 мая.