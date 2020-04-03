Президенты итальянской Серии С выступили за досрочную остановку сезона

Третий дивизион чемпионата Италии могут не доиграть

  • 03.04.2020 20:33
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Президенты итальянской Серии С выступили за досрочную остановку сезона

Сегодня состоялось собрание президентов клубов третьего дивизиона чемпионата Италии – Серии С. Оно проходило при помощи видеосвязи.

На собрании обсуждалось будущее нынешнего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По итогам собрания президенты пришли к согласию по поводу того, чтобы не доигрывать нынешний сезон.

Однако это еще не стоит воспринимать как официальное решение об окончательной остановке чемпионата. Это решение еще будет согласовываться с руководством Федерации футбола Италии и Профессиональной лиги.

Ранее сообщалось о том, что Серию А планируют возобновить 20 мая.

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Источник — ITA Sport Press

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