Президенты итальянской Серии С выступили за досрочную остановку сезона

Сегодня состоялось собрание президентов клубов третьего дивизиона чемпионата Италии – Серии С. Оно проходило при помощи видеосвязи.
На собрании обсуждалось будущее нынешнего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
По итогам собрания президенты пришли к согласию по поводу того, чтобы не доигрывать нынешний сезон.
Однако это еще не стоит воспринимать как официальное решение об окончательной остановке чемпионата. Это решение еще будет согласовываться с руководством Федерации футбола Италии и Профессиональной лиги.
Ранее сообщалось о том, что Серию А планируют возобновить 20 мая.
Источник — ITA Sport Press
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.