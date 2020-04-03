Дарио СРНА: «Уверен, однажды мы вернемся в Донецк»

Помощник главного тренера «Шахтера» Дарио Срна признался, что мечтает о возвращении клуба в родной Донецк:

«Уверен, что однажды мы вернемся в Донецк. Хочу свою последнюю игру в футболке «Шахтера» провести на «Донбасс Арене». Иногда составляю для себя план, кого бы пригласил.

И поверьте, это был бы праздник футбола для Украины, Европы и мира. Там будет очень серьезная команда, не только из тех, кто играл со мной в «Шахтере». Таково мое желание».

Ранее Срна назвал игроков «Динамо», которые могли бы усилить «Шахтер».