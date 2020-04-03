Дарио СРНА: «Уверен, однажды мы вернемся в Донецк»

Помощник главного тренера «Шахтера» Дарио Срна признался, что мечтает о возвращении клуба в родной Донецк:
«Уверен, что однажды мы вернемся в Донецк. Хочу свою последнюю игру в футболке «Шахтера» провести на «Донбасс Арене». Иногда составляю для себя план, кого бы пригласил.
И поверьте, это был бы праздник футбола для Украины, Европы и мира. Там будет очень серьезная команда, не только из тех, кто играл со мной в «Шахтере». Таково мое желание».
Ранее Срна назвал игроков «Динамо», которые могли бы усилить «Шахтер».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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дамбасята сами себя на..ли. не нужны никому.
публично вешаем весь партактив перед вокзалом. просим прощения. и Днепр вышлет вам 2 аппарат ИВЛ, так и быть
а вообще пусть звездует туда хоть сегодня, и друзей заберет.
дамбасята сами себя на..ли. не нужны никому.
Берете авиабилеты через Минск в Москву.
Потом из Москвы в Ростов. А там уже на попутках.
И будете в Донецке. Там сейчас одни донецкие из ДНР. Счастье, радость и без украинского языка.
а уж ахметовским шестеркам это раз плюнуть. возвращайся
дамбасята сами себя на..ли. не нужны никому.
а уж ахметовским шестеркам это раз плюнуть. возвращайся
Берете авиабилеты через Минск в Москву.
Потом из Москвы в Ростов. А там уже на попутках.
И будете в Донецке. Там сейчас одни донецкие из ДНР. Счастье, радость и без украинского языка.
публично вешаем весь партактив перед вокзалом. просим прощения. и Днепр вышлет вам 2 аппарат ИВЛ, так и быть
а вообще пусть звездует туда хоть сегодня, и друзей заберет.
дамбасята сами себя на..ли. не нужны никому.
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