Дарио СРНА: «Уверен, однажды мы вернемся в Донецк»

Легенда «Шахтера» скучает по родному городу клуба

  • 03.04.2020 20:00
  • 513 просмотров
  • 11 комментариев
Дарио СРНА: «Уверен, однажды мы вернемся в Донецк»
© twitter.com/fcshakhtar

Помощник главного тренера «Шахтера» Дарио Срна признался, что мечтает о возвращении клуба в родной Донецк:

«Уверен, что однажды мы вернемся в Донецк. Хочу свою последнюю игру в футболке «Шахтера» провести на «Донбасс Арене». Иногда составляю для себя план, кого бы пригласил.

И поверьте, это был бы праздник футбола для Украины, Европы и мира. Там будет очень серьезная команда, не только из тех, кто играл со мной в «Шахтере». Таково мое желание».

Ранее Срна назвал игроков «Динамо», которые могли бы усилить «Шахтер».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 03.04.2020 21:15
    0
    common_sense, 03.04.2020 20:47
    "русский мир" плохо. а победа это хорошо.
    дамбасята сами себя на..ли. не нужны никому.
    Это да
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.04.2020 21:00
    +2
    Пагудите опять и опа вернётесь А то, что там метан уже в городе массово выходит это не важно. Главное перестать стрелять
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 03.04.2020 20:59
    0
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:50
    +1
    шо я могу за это сказать?
    публично вешаем весь партактив перед вокзалом. просим прощения. и Днепр вышлет вам 2 аппарат ИВЛ, так и быть
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 03.04.2020 20:47
    +1
    какой "родной"? он там родился что ли?
    а вообще пусть звездует туда хоть сегодня, и друзей заберет.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:47
    +6
    AK_228, 03.04.2020 20:27
    Мир это хорошо
    "русский мир" плохо. а победа это хорошо.
    дамбасята сами себя на..ли. не нужны никому.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.04.2020 20:27
    -5
    Мир это хорошо
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 03.04.2020 20:18
    +2
    Дарио, вы можете даже сейчас приехать в Донецк.
    Берете авиабилеты через Минск в Москву.
    Потом из Москвы в Ростов. А там уже на попутках.
    И будете в Донецке. Там сейчас одни донецкие из ДНР. Счастье, радость и без украинского языка.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:16
    +5
    даже я ездил в даунецк. был вынужден.
    а уж ахметовским шестеркам это раз плюнуть. возвращайся
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 20:14
    0
    Гнать эту нечесть данецкую в Мариуполь.
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 03.04.2020 20:13
    +4
    спитай у ахметхана?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:47
    +6
    AK_228, 03.04.2020 20:27
    Мир это хорошо
    "русский мир" плохо. а победа это хорошо.
    дамбасята сами себя на..ли. не нужны никому.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:16
    +5
    даже я ездил в даунецк. был вынужден.
    а уж ахметовским шестеркам это раз плюнуть. возвращайся
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 03.04.2020 20:13
    +4
    спитай у ахметхана?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.04.2020 21:00
    +2
    Пагудите опять и опа вернётесь А то, что там метан уже в городе массово выходит это не важно. Главное перестать стрелять
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.04.2020 20:18
    +2
    Дарио, вы можете даже сейчас приехать в Донецк.
    Берете авиабилеты через Минск в Москву.
    Потом из Москвы в Ростов. А там уже на попутках.
    И будете в Донецке. Там сейчас одни донецкие из ДНР. Счастье, радость и без украинского языка.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:50
    +1
    шо я могу за это сказать?
    публично вешаем весь партактив перед вокзалом. просим прощения. и Днепр вышлет вам 2 аппарат ИВЛ, так и быть
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 03.04.2020 20:47
    +1
    какой "родной"? он там родился что ли?
    а вообще пусть звездует туда хоть сегодня, и друзей заберет.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.04.2020 21:15
    0
    common_sense, 03.04.2020 20:47
    "русский мир" плохо. а победа это хорошо.
    дамбасята сами себя на..ли. не нужны никому.
    Это да
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 03.04.2020 20:59
    0
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 03.04.2020 20:14
    0
    Гнать эту нечесть данецкую в Мариуполь.
    Ссылка
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