КОМАРОВСКИЙ: «Почему собаку выгуливать можно, а ребенка – нельзя?»

Известный доктор раскритиковал ужесточение карантина из-за коронавируса

  • 03.04.2020 20:15
  • 1883 просмотра
  • 15 комментариев
КОМАРОВСКИЙ: «Почему собаку выгуливать можно, а ребенка – нельзя?»
© YouTube. Евгений Комаровский

Известный украинский доктор Евгений Комаровский раскритиковал ужесточение карантина из-за коронавируса.

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили 1 апреля решением Кабинета министров. Так, правительство запретило выходить на улицу более двух человек, также нельзя ходить в парк, появляться на улице без маски. Доктор Комаровский жестко отреагировал на решение правительства ужесточить карантин и написал свое мнение в своем официальном Telegram-канале.

Заслуженный украинский педиатр возмутился тем, что собаку в парке выгуливать можно, а ребенка теперь нельзя.

Комаровский: «Наше чудесное и заботливое правительство решило, что запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости. Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя».

Медик неоднократно отмечал, как губительно для имунной системы человека нахождение без свежего воздуха. Запрет прогулок может очень серьезно отразиться на иммунитете, который, естественно, снизится.

В новый список запретов от Кабмина вошли такие действия:

  • Запрещено в общественных местах находиться без маски или респиратора
  • Нельзя ходить по улице компаниями больше двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей)
  • Запрещено быть в общественных местах детям младше 16 лет без сопровождения совершеннолетних
  • Запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (можно только для выгуливания домашних животных или по служебной необходимости)
  • Нельзя посещать спортивные и детские площадки
  • Запрещено проводить массовые мероприятия для более 10-ти человек.

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Источник — РБК

(13 голосов)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.04.2020 21:19
    -1
    Сергей 1, 03.04.2020 20:53
    Кто тебе это сказал? Уже минимум 10 животных переносчиков нашли по миру.
    Пруфы
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.04.2020 21:04
    0
    А кто-то видел в последние дни доктора Комаровского выгуливающего ребенка?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 03.04.2020 21:04
    +1
    Сергей 1, 03.04.2020 20:53
    Кто тебе это сказал? Уже минимум 10 животных переносчиков нашли по миру.
    но собака - пока нет.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.04.2020 20:59
    0
    Це випадково не ця падла, яка нам за зелень голосувати радила?
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 03.04.2020 20:56
    +1
    Alexey Antonenko, 03.04.2020 20:43
    Только люди пойдут не в лес, а лесопарк. И не сами, а толпой. И не прогуляться, а на гулянья.
    "Пойти в лес" на практике не означает выехать в лес за 3 км от ближайшей дороги где контактировать можно только с лесом))
    я для цього й написав: "ПООДИНОКІ" прогулянки...
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.04.2020 20:53
    -3
    Alexey Antonenko, 03.04.2020 20:41
    Ибо:
    - собака не является переносчиком ковида
    - ребёнок может являться переносчиком ковида
    - комаровский идиот
    Кто тебе это сказал? Уже минимум 10 животных переносчиков нашли по миру.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:51
    +4
    а почему свинарчуку нельзя, а ермаку можно?
    зебильня уже так завралась, что даже неинтересно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.04.2020 20:49
    +3
    Почему бомбежку лучше пересидеть в бомбоубежище?
    Потому, что это не навсегда. Скоро (понятие растяжимое) это закончится. Пускай через месяц или шесть, но лучше если никто из нас не будет потом горевать, что вот если бы мы не пошли тогда гулять, то сейчас все бы были живы.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.04.2020 20:46
    +2
    Везде можно ходить, не надо нагнетать и прогуливаться и детей выгуливать и собак. Но каждый должен знать, что в любой момент всех уполномоченные люди попросят разойтись. Любой здравомыслящий человек должен сам разойтись, если видит, что там, куда он идет, - скопление людей.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 03.04.2020 20:45
    +1
    Отличное интервью,наше правительство к собакам относится лучше,чем к людям и видимо стоит задача уничтожить побольше людей,ослабив имунную систему,то есть устроить геноцид
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:45
    +2
    шарлатан
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.04.2020 20:43
    +2
    StrikeX, 03.04.2020 20:30
    Комаровський абсолютно правий. Виходити на поодинокі прогулянки в парки, в ліс - це має бути не заборона, а рекомендація лікарів. Імунітет людини потребує руху та свіжого чистого повітря.
    Только люди пойдут не в лес, а лесопарк. И не сами, а толпой. И не прогуляться, а на гулянья.
    "Пойти в лес" на практике не означает выехать в лес за 3 км от ближайшей дороги где контактировать можно только с лесом))
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.04.2020 20:41
    -1
    Ибо:
    - собака не является переносчиком ковида
    - ребёнок может являться переносчиком ковида
    - комаровский идиот
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 03.04.2020 20:30
    0
    Комаровський абсолютно правий. Виходити на поодинокі прогулянки в парки, в ліс - це має бути не заборона, а рекомендація лікарів. Імунітет людини потребує руху та свіжого чистого повітря.
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 03.04.2020 20:27
    +2
    Спортивная новость, ничего не скажешь!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:51
    +4
    а почему свинарчуку нельзя, а ермаку можно?
    зебильня уже так завралась, что даже неинтересно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.04.2020 20:49
    +3
    Почему бомбежку лучше пересидеть в бомбоубежище?
    Потому, что это не навсегда. Скоро (понятие растяжимое) это закончится. Пускай через месяц или шесть, но лучше если никто из нас не будет потом горевать, что вот если бы мы не пошли тогда гулять, то сейчас все бы были живы.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.04.2020 20:46
    +2
    Везде можно ходить, не надо нагнетать и прогуливаться и детей выгуливать и собак. Но каждый должен знать, что в любой момент всех уполномоченные люди попросят разойтись. Любой здравомыслящий человек должен сам разойтись, если видит, что там, куда он идет, - скопление людей.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 20:45
    +2
    шарлатан
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.04.2020 20:43
    +2
    StrikeX, 03.04.2020 20:30
    Комаровський абсолютно правий. Виходити на поодинокі прогулянки в парки, в ліс - це має бути не заборона, а рекомендація лікарів. Імунітет людини потребує руху та свіжого чистого повітря.
    Только люди пойдут не в лес, а лесопарк. И не сами, а толпой. И не прогуляться, а на гулянья.
    "Пойти в лес" на практике не означает выехать в лес за 3 км от ближайшей дороги где контактировать можно только с лесом))
    Ссылка
    sanchos78
      sanchos78, 03.04.2020 20:27
    +2
    Спортивная новость, ничего не скажешь!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 03.04.2020 21:04
    +1
    Сергей 1, 03.04.2020 20:53
    Кто тебе это сказал? Уже минимум 10 животных переносчиков нашли по миру.
    но собака - пока нет.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 03.04.2020 20:56
    +1
    Alexey Antonenko, 03.04.2020 20:43
    Только люди пойдут не в лес, а лесопарк. И не сами, а толпой. И не прогуляться, а на гулянья.
    "Пойти в лес" на практике не означает выехать в лес за 3 км от ближайшей дороги где контактировать можно только с лесом))
    я для цього й написав: "ПООДИНОКІ" прогулянки...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.04.2020 20:45
    +1
    Отличное интервью,наше правительство к собакам относится лучше,чем к людям и видимо стоит задача уничтожить побольше людей,ослабив имунную систему,то есть устроить геноцид
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.04.2020 21:04
    0
    А кто-то видел в последние дни доктора Комаровского выгуливающего ребенка?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.04.2020 20:59
    0
    Це випадково не ця падла, яка нам за зелень голосувати радила?
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 03.04.2020 20:30
    0
    Комаровський абсолютно правий. Виходити на поодинокі прогулянки в парки, в ліс - це має бути не заборона, а рекомендація лікарів. Імунітет людини потребує руху та свіжого чистого повітря.
    Ссылка
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