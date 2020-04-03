КОМАРОВСКИЙ: «Почему собаку выгуливать можно, а ребенка – нельзя?»

Известный украинский доктор Евгений Комаровский раскритиковал ужесточение карантина из-за коронавируса.
Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили 1 апреля решением Кабинета министров. Так, правительство запретило выходить на улицу более двух человек, также нельзя ходить в парк, появляться на улице без маски. Доктор Комаровский жестко отреагировал на решение правительства ужесточить карантин и написал свое мнение в своем официальном Telegram-канале.
Заслуженный украинский педиатр возмутился тем, что собаку в парке выгуливать можно, а ребенка теперь нельзя.
Комаровский: «Наше чудесное и заботливое правительство решило, что запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости. Это очень круто, что собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя».
Медик неоднократно отмечал, как губительно для имунной системы человека нахождение без свежего воздуха. Запрет прогулок может очень серьезно отразиться на иммунитете, который, естественно, снизится.
В новый список запретов от Кабмина вошли такие действия:
- Запрещено в общественных местах находиться без маски или респиратора
- Нельзя ходить по улице компаниями больше двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей)
- Запрещено быть в общественных местах детям младше 16 лет без сопровождения совершеннолетних
- Запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (можно только для выгуливания домашних животных или по служебной необходимости)
- Нельзя посещать спортивные и детские площадки
- Запрещено проводить массовые мероприятия для более 10-ти человек.
Источник — РБК
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"Пойти в лес" на практике не означает выехать в лес за 3 км от ближайшей дороги где контактировать можно только с лесом))
- собака не является переносчиком ковида
- ребёнок может являться переносчиком ковида
- комаровский идиот
зебильня уже так завралась, что даже неинтересно
Потому, что это не навсегда. Скоро (понятие растяжимое) это закончится. Пускай через месяц или шесть, но лучше если никто из нас не будет потом горевать, что вот если бы мы не пошли тогда гулять, то сейчас все бы были живы.
"Пойти в лес" на практике не означает выехать в лес за 3 км от ближайшей дороги где контактировать можно только с лесом))
- собака не является переносчиком ковида
- ребёнок может являться переносчиком ковида
- комаровский идиот
зебильня уже так завралась, что даже неинтересно
Потому, что это не навсегда. Скоро (понятие растяжимое) это закончится. Пускай через месяц или шесть, но лучше если никто из нас не будет потом горевать, что вот если бы мы не пошли тогда гулять, то сейчас все бы были живы.
"Пойти в лес" на практике не означает выехать в лес за 3 км от ближайшей дороги где контактировать можно только с лесом))
"Пойти в лес" на практике не означает выехать в лес за 3 км от ближайшей дороги где контактировать можно только с лесом))
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