Все отчетливее гул недовольных болельщиков, а порой и футболистов белорусского чемпионата о том, что из-за пандемии коронавируса не целесообразно продолжать чемпионат, но игры очередного, третьего тура Премьер-лиги Беларуси должны состояться по расписанию. Одним из центральных поединков третьего игрового дня станет матч в Бресте, где местные динамовцы будут принимать мозырьскую «Славию».

Действующие чемпионы страны тяжело входят в новый сезон. В первом туре команда Сергея Ковальчука неожиданно потеряла очки в матче с непритязательным оппонентом – «Смолевичами». Более того, брестчане едва ушли от поражения, сравняв счет. Проблемным для «Динамо» оказался и поединок второго тура – против «Слуцка». Несмотря на победный счет – 1:0 (гол соорудили на двоих украинские легионеры Нойок и Милевский: первый подал, второй замкнул), по игре динамовцы не превосходили своего соперника. В конце встречи «Слуцк» имел реальный шанс вырвать ничью, но за «Динамо» сыграла перекладина. Что касается еще одного динамовского легионера из Украины – Евгения Хачериди, то он продолжает восстанавливаться от травмы (во время тренировочного занятия сломал палец).

После двух туров у «Динамо» четыре очка и пятое место в таблице.

«Славия» после двух туров занимает одиннадцатое место. В ее активе – три очка. Первую победу в чемпионате команда из Мозыря добыла в прошлом туре, сенсационно одолев БАТЭ – 2:1. Однако неожиданной эту победу можно называть лишь условно, так как мозырьцы по игре переиграли своего грозного оппонента. А вот в первом туре «Славия» потерпела поражение от «Слуцка» - 1:3. Интересно, что в том поединке было назначено сразу пять одиннадцатиметровых ударов, и четыре из них – в ворота «Славии».

До этого поединка в рамках чемпионатов Беларуси соперники встречались 35 раз. Небольшой перевес на стороне динамовцев: 16 побед против 11-ти. Остальные матчи завершились вничью. В прошлом сезоне, который стал для «Динамо» триумфальным, брестчане в родных стенах сыграли вничью со «Славией», а в гостях победили 4:2.

Ориентировочные составы:

«Динамо» Брест: Павлюченко, Веретило, Павловец, Кики, Печенин, Нойок, Кисляк, Савицкий, Милевский, Бакай, Лаптев.

«Славия Мозырь»: Барановский, Жук, Котеи, Недашковский, Пантя, Костров, Сенько, Котляров, Чухлей, Мельников, Тетте.

4 апреля, суббота