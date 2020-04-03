Частный самолет Месси совершил экстренную посадку из-за проблем с шасси

Самолет форварда каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе.

Авиалайнер направлялся на Тенерифе, однако в 9:00 по местному времени приземлился в Брюссельском аэропорту из-за проблем с шасси.

Пока неизвестно, находился ли на борту сам Месси, который приобрел самолет в 2018 году за 11 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» согласились на снижение зарплаты на 70%.