Частный самолет Месси совершил экстренную посадку из-за проблем с шасси

Авиалайнер звездного аргентинца был вынужден остановиться в Брюсселе

  • 03.04.2020 17:30
  • 844 просмотра
  • 1 комментарий
Частный самолет Месси совершил экстренную посадку из-за проблем с шасси
© AS. Лионель Месси

Самолет форварда каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе.

Авиалайнер направлялся на Тенерифе, однако в 9:00 по местному времени приземлился в Брюссельском аэропорту из-за проблем с шасси. 

Пока неизвестно, находился ли на борту сам Месси, который приобрел самолет в 2018 году за 11 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» согласились на снижение зарплаты на 70%.

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Источник — The Sun

(4 голоса)

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Комментарии
    Max123
      Max123, 03.04.2020 17:46
    0
    Чем поломанным шасси легче садиться в Брюселле чем в Тенерифе?
    Ссылка
    Max123
      Max123, 03.04.2020 17:46
    0
    Чем поломанным шасси легче садиться в Брюселле чем в Тенерифе?
    Ссылка
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