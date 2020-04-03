Во всех профессиональных клубах Германии игроки отказались от части зарплат

Фанат «Униона» рассказал о реакции немецких клубов на пандемию коронавируса

  • 03.04.2020 17:08
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Во всех профессиональных клубах Германии игроки отказались от части зарплат
© Унион Берлин

Член фанатского движения «Униона» Инго Петц заявил, что в Германии футболисты массово отказываются от части зарплат в связи с пандемией коронавируса. По словам Инго, во всех профессиональных клубах страны игроки согласились урезать оклад на время паузы в футболе.

«На самом деле не только игроки Униона отказались от части зарплат, первыми кто пошел на такой шаг, были футболисты «Боруссии» Менхенгладбах. На данный момент уже во всех профессиональных клубах игроки отказались от части своих зарплат.

Меня такое действие не удивило, так как у нас в клубе очень развита культура солидарности. Игроки понимают данную ситуацию и помогают клубу не обанкротиться. Мы, как болельщики надеемся, что еще попадем на стадион в этом году», - заявил Инго Петц.

Ранее сообщалось, что в Польше клубам рекомендуют снизить игрокам зарплаты на 50%.

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Источник — Футбол 1/2/3

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