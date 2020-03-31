В Польше клубам рекомендуют снизить игрокам зарплаты на 50%

Украинский защитник Алексей Дитятьев, выступающий в Польше за «Краковию», рассказал, что клубы получили рекомендацию снизить игрокам зарплаты из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
«Федерация рекомендовала клубам снизить зарплаты на 50%. Но это рекомендация не имеет юридической силы. Но, я знаю, многие клубы договариваются с игроками по этому поводу».
«Однако футболисты все понимают, поэтому, думаю, все пойдут на уступки», - сказал Дитятьев.
Ранее сообщалось, что ряд клубов Украины не хотят платить зарплаты во время остановки чемпионата.
Источник — Футбол 1/2/3
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