Мирон МАРКЕВИЧ: «Некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить игрокам»

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич надеется, что сезон в стране все же удастся доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.
«Давайте еще подождем месяц. Посмотрим, какая ситуация у нас в стране сложится. Хочется, чтобы чемпионат доиграли. Есть много позиций, которые не определены - 2-е место, кто вылетит. Хочется доиграть, но не от нас зависит».
«Нужно, чтобы президенты клубов собрались, обсудили. Очевидно, что уже есть убытки. Некоторые готовы платить игрокам, некоторые, я знаю, не хотят платить», - сказал Маркевич.
Источник — Футбол 1/2/3
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