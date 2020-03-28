Мирон МАРКЕВИЧ: «Некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить игрокам»

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич надеется, что сезон в стране все же удастся доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

«Давайте еще подождем месяц. Посмотрим, какая ситуация у нас в стране сложится. Хочется, чтобы чемпионат доиграли. Есть много позиций, которые не определены - 2-е место, кто вылетит. Хочется доиграть, но не от нас зависит».

«Нужно, чтобы президенты клубов собрались, обсудили. Очевидно, что уже есть убытки. Некоторые готовы платить игрокам, некоторые, я знаю, не хотят платить», - сказал Маркевич.