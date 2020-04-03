Энергетик-БГУ — Минск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Несмотря на то, что число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире перевалило за миллион (и более 55-ти тысяч пациентов скончались), в Беларуси упорно продолжают играть в футбол. Что ж, могло быть и хуже. Например, в Туркменистане власти и вовсе запретили употреблять слово «коронавирус»…

В поединке 3-го тура чемпионата Беларуси, который состоится в воскресенье, 5-го апреля, «Энергетик-БГУ» примет «Минск». Более того, встретятся команды, занимающие второе и первое места в турнирной таблице. Матч тура, не иначе!

«Энергетик-БГУ» отлично стартовал в новом первенстве, добыв две победы в двух матчах. Сначала «энергетики» неожиданно уверенно дома обыграли БАТЭ (3:1), а во втором туре на выезде одолели брестский «Рух» со счетом 1:0. Стоит отметить, что совокупная стоимость игроков первой команды «Энергетика-БГУ» оценивается в €3,05 миллиона.

У «Минска» все тоже более чем в порядке. В первом туре «Минск» прибил «Белшину» на выезде (3:1), а во втором оказался сильнее минского «Динамо» (3:2). Причем в матче-триллере «Минск» вел со счетом 3:0, потом «Динамо» получило удаление Горопевшека на 58-й минуте, но все равно сумело отквитать два мяча… К слову, «Минск» стоит чуть дороже «Энергетика-БГУ» — совокупная стоимость игроков первой команды белорусского клуба оценивается в €4,25 миллиона.

Не стоит забывать, что в составе «Минска» есть два украинских футболиста — 27-летний центральный защитник Дмитрий Рыжук, воспитанник киевского «Динамо», и 22-летний центральный защитник Евгений Чаговец, прошедший школу донецкого «Шахтера». Забавно, что в центре обороны белорусской команды встретились воспитанники двух украинских топ-клубов. Кстати, Рыжук с Чаговцом не только успели принять участие в обоих сыгранных турах, но и забить по голу.

Судя по всему, обе команды подошли к старту сезона хорошо подготовленными и с отменным аппетитом, а потому матч обещает быть очень упорным. Многое в таком поединке будет зависеть от того, кому улыбнется удача, но наиболее вероятным исходом противостояния будет результативная ничья.

5 апреля, воскресенье