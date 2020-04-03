Энергетик-БГУ — Минск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Украинские защитники-бомбардиры едут в гости к «энергетикам»

  • 03.04.2020 16:51
  • 121 просмотр
  • 0 комментариев
Энергетик-БГУ — Минск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК Энергетик-БГУ

Несмотря на то, что число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире перевалило за миллион (и более 55-ти тысяч пациентов скончались), в Беларуси упорно продолжают играть в футбол. Что ж, могло быть и хуже. Например, в Туркменистане власти и вовсе запретили употреблять слово «коронавирус»…

В поединке 3-го тура чемпионата Беларуси, который состоится в воскресенье, 5-го апреля, «Энергетик-БГУ» примет «Минск». Более того, встретятся команды, занимающие второе и первое места в турнирной таблице. Матч тура, не иначе!

«Энергетик-БГУ» отлично стартовал в новом первенстве, добыв две победы в двух матчах. Сначала «энергетики» неожиданно уверенно дома обыграли БАТЭ (3:1), а во втором туре на выезде одолели брестский «Рух» со счетом 1:0. Стоит отметить, что совокупная стоимость игроков первой команды «Энергетика-БГУ» оценивается в €3,05 миллиона.

У «Минска» все тоже более чем в порядке. В первом туре «Минск» прибил «Белшину» на выезде (3:1), а во втором оказался сильнее минского «Динамо» (3:2). Причем в матче-триллере «Минск» вел со счетом 3:0, потом «Динамо» получило удаление Горопевшека на 58-й минуте, но все равно сумело отквитать два мяча… К слову, «Минск» стоит чуть дороже «Энергетика-БГУ» — совокупная стоимость игроков первой команды белорусского клуба оценивается в €4,25 миллиона.

Не стоит забывать, что в составе «Минска» есть два украинских футболиста — 27-летний центральный защитник Дмитрий Рыжук, воспитанник киевского «Динамо», и 22-летний центральный защитник Евгений Чаговец, прошедший школу донецкого «Шахтера». Забавно, что в центре обороны белорусской команды встретились воспитанники двух украинских топ-клубов. Кстати, Рыжук с Чаговцом не только успели принять участие в обоих сыгранных турах, но и забить по голу.

Судя по всему, обе команды подошли к старту сезона хорошо подготовленными и с отменным аппетитом, а потому матч обещает быть очень упорным. Многое в таком поединке будет зависеть от того, кому улыбнется удача, но наиболее вероятным исходом противостояния будет результативная ничья.

Сделать ставку
Сделать ставку

5 апреля, воскресенье

«Энергетик-БГУ» — «Минск»
Минск. Стадион «РЦОР-БГУ». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 1:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности