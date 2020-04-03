Журналист: «Бельгия создает прецедент в футболе»

Журналист каналов Футбол 1/2/3 Виктор Соколов прокомментировал информацию об окончательной остановке чемпионата Бельгии из-за пандемии коронавируса. Также Виктор рассказал об интересном варианте завершения сезона в Бундеслиге.

«Бельгия создает сейчас прецедент в футболе, на который можно будет опираться потом любому чемпионату, не имеет значения, это топ-чемпионат или не топ. Это запасной вариант, запасная тропинка, которую уже проложили. И когда другого варианта у тебя уже нет, здесь есть пример перед глазами.

Сегодня прочитал информацию, на счет Бундеслиги, но не знаю на сколько эта информация достоверна. Возможен жесткий вариант доигрывание сезона, при котором каждые три дня будут браться у игроков тесты на коронавирус. Если обнаруживается больного футболиста, то его отправляют на лечение, а других игроков не будут изолировать. Под эту ситуацию будет меняться регламент и в заявке будет достаточно 15 футболистов. Возможно такой вариант существует и его уже прорабатывают. А вдруг такое будущее футбола?», - заявил Соколов.