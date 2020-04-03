Кирилл КРУТОРОГОВ: «Понял, что нужно отменять командировку в Вольфсбург»

Комментатор каналов «Футбол 1/2/3» Кирилл Круторогов вспомнил, что происходило перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтер» (1:2).
«Матч «Вольфсбург» — «Шахтер», я должен был комментировать непосредственно со стадиона, но сначала поступила информация о том что матч пройдет без зрителей, а потом о том что не будет допущена даже пресса. Именно в тот момент я понял что нужно идти к руководству, с предложением отменить командировку, так как существовал риск заражения и прохождения обсервации», - сказал Круторогов.
Напомним ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.
Источник — Футбол 1/2/3
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