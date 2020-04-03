Луиш КАШТРУ: «Я уже три раза пересмотрел матч с Вольфсбургом»

«Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл «Вольфсбург», однако из-за пандемии коронавируса еврокубки отложили на неопределенный срок.

Впрочем, наставник Луиш Каштру держит в голове возможный ответный поединок.

«Очень хотим пройти дальше, много работали для этого. Я пересмотрел первый матч с «Вольфсбургом» уже три раза. Мы не можем тренироваться, но все мои мысли направлены на поединок с «Вольфсбургом». Наша цель - пройти дальше».

«Шахтеру», чтобы набрать форму, нужно три недели. Игроки должны быть готовы в любой момент вернуться к тренировкам», - сказал Каштру.