В России со склада украли форму сборной по футболу на сумму в 3,5 млн

Воры унесли подтрусники, футболки, сланцы, шорты и одну сетку для мячей

  • 03.04.2020 13:39
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В России со склада украли форму сборной по футболу на сумму в 3,5 млн
© РФС

Неустановленные лица украли со склада Российского футбольного союза (РФС) форму сборных России на сумму в 3,5 млн рублей.

Сообщается, что преступление было совершено конце марта. Пропажу заметила заведующая складом, которая и доложила о произошедшем в полицию. Сейчас преступников разыскивают, заведено уголовное дело.

«Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда – подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым», – прокомментировали ситуацию в РФС.

Напомним, сборная России по футболу квалифицировалась на Евро-2020, которое перенесли на следующий год.

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Источник — Чемпионат

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