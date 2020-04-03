Дмитрий ШУТКОВ: «Подарок от Шахтера едва влез в машину»

Бывший вратарь «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Шутков в пятницу, 3-го апреля, празднует свое 48-летие. Специалист рассказал о самом памятном подарке, который он получил на день рождения.

— Дмитрий, когда вы были футболистом, приходилось играть в день своего рождения?

— Кажется, нет. Матчей не выпадало, но весной чемпионат к этому времени уже возобновлялся. Поэтому, если готовились к игре, отмечали максимум чаем с тортом, если выпадал выходной, могли отметить с ребятами. Но скромно, без нарушения режима.

— Как в прошлые годы поздравляли в команде с днем рождения?

— От руководства клуба всегда были поздравления. Иногда это был кофейный набор, иногда материальный подарок. При Ринате Леонидовиче уже чаще всего дарили конверт с деньгами. Сумма была такой, что можно было собрать в ресторане всех друзей и родственников и хорошо отметить.

— Самый памятный подарок помните?

— Кажется, в 1995-м году, когда президентом Шахтера был Ахать Брагин. Меня тогда начальник команды Евгений Канана предупредил, что после тренировки ждет подарок, но он объемный, поэтому подумай, как его увезти домой. Повезло, что у меня тогда была машина — Volkswagen Sharan. Подарком оказался большой телевизор, который как раз влез в машину.

Контракт Шуткова принадлежал «Шахтеру» с 1992-го по 2008-й годы.