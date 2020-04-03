Артем ФРАНКОВ: «Ребров может вернуться в Динамо»

Специалист считает, что бывший наставник киевлян может еще помочь клубу

  • 03.04.2020 13:02
  • 1222 просмотра
  • 5 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Ребров может вернуться в Динамо»
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков допускает вариант возвращения Сергея Реброва на тренерский мостик киевского «Динамо».
 
«Вернется ли Сергей Ребров в «Динамо»? Он, безусловно, легенда клуба как игрок. Ребров неплохо поработал в «Динамо», хотя и остался несколько противоречивый осадок по поводу ряда трансферов.
 
Но в Реброве подкупают его неуемные амбиции, ведь он действительно хочет работать тренером и движется вперед. Тот факт, что он работал в Азии, а теперь – в Венгрии, тоже характеризует его с лучшей стороны, ведь Ребров приобретает опыт.
 
Как сложится ситуация с «Динамо», думаю, вам сейчас никто толком не ответит, хотя я считаю, вариант с его возвращением, в том или ином качестве, вполне реальным», – сказал Франков.
 
Напомним, Реброва находился во главе «Динамо» с 2014 по 2017 годы.

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Источник — Artëm Frankov official

(5 голосов)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 03.04.2020 13:45
    0
    В Венгрии он уже достиг высот?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.04.2020 13:40
    0
    толку то
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.04.2020 13:17
    0
    А так же можно вернуться Сабо Бурят или Демьяненко, что вероятнее
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.04.2020 13:15
    -1
    Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков допускает вариант возвращения также Олега Блохина на тренерский мостик киевского «Динамо».
    «Вернется ли Олег Блохин в «Динамо»? Он, безусловно, легенда клуба как игрок. Блохин неплохо поработал в «Динамо»
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.04.2020 13:09
    +1
    А. Франков "Сны" том 2
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.04.2020 13:09
    +1
    А. Франков "Сны" том 2
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 03.04.2020 13:45
    0
    В Венгрии он уже достиг высот?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.04.2020 13:40
    0
    толку то
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.04.2020 13:17
    0
    А так же можно вернуться Сабо Бурят или Демьяненко, что вероятнее
    Ссылка
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