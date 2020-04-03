Артем ФРАНКОВ: «Ребров может вернуться в Динамо»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков допускает вариант возвращения Сергея Реброва на тренерский мостик киевского «Динамо».



«Вернется ли Сергей Ребров в «Динамо»? Он, безусловно, легенда клуба как игрок. Ребров неплохо поработал в «Динамо», хотя и остался несколько противоречивый осадок по поводу ряда трансферов.



Но в Реброве подкупают его неуемные амбиции, ведь он действительно хочет работать тренером и движется вперед. Тот факт, что он работал в Азии, а теперь – в Венгрии, тоже характеризует его с лучшей стороны, ведь Ребров приобретает опыт.



Как сложится ситуация с «Динамо», думаю, вам сейчас никто толком не ответит, хотя я считаю, вариант с его возвращением, в том или ином качестве, вполне реальным», – сказал Франков.



Напомним, Реброва находился во главе «Динамо» с 2014 по 2017 годы.

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