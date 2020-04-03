Артем ФРАНКОВ: «У Динамо есть проблема с отсутствием денег»

Киевскому клубу сейчас не по карману тренер с именем, считает специалист

  • 03.04.2020 11:42
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Артем ФРАНКОВ: «У Динамо есть проблема с отсутствием денег»
© ФК Динамо Киев. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением об актуальных проблемах киевского «Динамо».

«Был и остаюсь последовательным сторонником того, что «Динамо» нужно было отважиться на эксперимент и пригласить тренера из-за границы. Какого? Нужно было провести серьезный поиск. Но, насколько я понимаю, серьезный поиск такого рода не велся.

В свое время были исторические переговоры с Хитцфельдом, с Улье, с Ле Гуэном и т.д. Но, во-первых, это ни в что не воплотилось, во-вторых, именно сейчас это выходит на первый план со страшной силой.

И речь о том, что «Динамо» сейчас не по карману тренер с именем, но он и не нужен. А вот какой-то выпускник тренерской школы в Кельне, то есть человек амбициозный, который может использовать «Динамо» как ступень для карьерного роста, и эта польза будет взаимной, на мой взгляд, был бы весьма адекватным вариантом.

Конечно, у «Динамо» сейчас имеется проблема с отсутствием денег. Но мы можем вспомнить времена, когда с финансами было все в порядке, а киевляне занимали четвертое место, как было при Блохине. Это несмотря на то, что в ту команду были вложены огромные деньги. Вспомните, там были две серии закупок по пятьдесят миллионов евро. Нынешнему «Динамо» такое и не снилось.

Кроме того, считаю, что «Динамо» не до конца последовательно в своей ставке на украинскую молодежь. В команде остается достаточно много легионеров, которые абсолютно не сильнее наших исполнителей. Наличие украинского паспорта хотя бы облегчило завоевание болельщицких симпатий. И, если бы «Динамо» проявляло себя в строительстве молодой украинской команды, пусть даже иногда в ущерб результату, мы прощали бы ей некоторые неудачные результаты. Или, по крайней мере, они были бы объяснимы», — отметил Франков в эфире авторского канала на YouTube.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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