Э. СОБОЛЬ: «Перенос Евро — правильное решение. Нужно остановить пандемию»

24-летний защитник сборной Украины и бельгийского «Брюгге» Эдуард Соболь рассказал, как проводит время на карантине и как отреагировал на перенос Евро-2020.

- Эдуард, очень скучаете на карантине, когда во всей Европе приостановили национальные чемпионаты?

- Конечно, хочется быстрее вернуться к своему любимому делу. На днях футбольные власти Бельгии принял решение досрочно завершить чемпионат. Со спортивной точки зрения это сложное решение, но нам, игрокам, не стоит его обсуждать.

Что касается карантина, то, если не принимать во внимание отсутствие футбола, в остальном жизнь в Бельгии почти не изменилась. Сейчас тренеры расписали нам программу, по которой каждый индивидуально работает. С помощью телефонов тренеры получают отчеты о проделанной работе. Поэтому бездельничать не получится.

- На улицу можно выходить без ограничений?

- Когда много тренируешься, получается очень плотный график, и так особенно не погуляешь, потому что чувствуется усталость после тренировок и игр. Сейчас, конечно, тоже не часто на улице бываю, только когда выхожу на пробежку и в магазин. Фильмы смотрю, но сейчас их уже столько пересмотрел, что за всю жизнь столько не видел...

Местные власти рекомендуют не собираться больше, чем по два человека. В магазины тоже запускают людей так, чтобы не было большого скопления. Но напряженной ситуации не ощущается, в магазинах все есть в наличии. Насчет масок каждый решает для себя индивидуально.

- В этой ситуации не было желания вернуться в Украину?

- Было бы неплохо. Но границы уже закрыты, аэропорты не работают. Поэтому пока придется побыть здесь, в Бельгии.

- Как ты отреагировал на перенос чемпионата Европы?

- Я думаю, что все ребята очень ждали финального турнира и очень хотели сыграть на Евро. Но в сложившейся ситуации, наверное, перенести чемпионат было правильным решением, чтобы быстрее остановить эту пандемию. Думаю, когда вирус отступит, у всех уже будут хорошие эмоции, и мы сможем снова думать о Евро.

Сейчас здоровье на первом месте, а перенос Евро, возможно, сделает нас в чем-то сильнее, и мы сможем прибавить за год в некоторых компонентах, на которые укажут тренеры сборной. Но уже и сейчас можно сказать, что Андрей Шевченко провел большой объем работы, с ним команда достигла прогресса и выполнила главную задачу в отборочном цикле.