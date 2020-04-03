Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси Энергетик-БГУ — Минск

В воскресенье, 5-го апреля, состоится поединок 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Энергетик-БГУ» примет Минск.
Матч пройдет в Минске на стадионе РЦОР-БГУ. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
«Энергетик-БГУ» — «Минск». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси.
В прямом эфире поединок «Энергетик-БГУ» — «Минск» покажет телеканал «Спорт 1».
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Источник — Sport.ua
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