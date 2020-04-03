Арсенал хочет купить одноклубника Яремчука

Английский клуб нацелился на форварда Джонатана Дэвида

  • 03.04.2020 11:36
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Арсенал хочет купить одноклубника Яремчука
© Barcelona Noticias. Джонатан Дэвид

Лондонский «Арсенал» намерен подписать 20-летнего нападающего «Гента» Джонатана Дэвида.

Как сообщает Goal.com, английский клуб готов заплатить за перспективного канадца 20 миллионов евро.

Футболист рассматривается в качестве замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который летом может покинуть Лондон. Также Дэвидом интересуется «Барселона».

В этом сезоне Дэвид сыграл за «Гент» 40 матчей, забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач.

Напомним, что чемпионат Бельгии завершен досрочно из-за коронавируса.

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Источник — Goal.com

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