Арсенал хочет купить одноклубника Яремчука

Лондонский «Арсенал» намерен подписать 20-летнего нападающего «Гента» Джонатана Дэвида.

Как сообщает Goal.com, английский клуб готов заплатить за перспективного канадца 20 миллионов евро.

Футболист рассматривается в качестве замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который летом может покинуть Лондон. Также Дэвидом интересуется «Барселона».

В этом сезоне Дэвид сыграл за «Гент» 40 матчей, забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач.

Напомним, что чемпионат Бельгии завершен досрочно из-за коронавируса.