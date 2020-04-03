Сергей РЕБРОВ: «В сборную позвали после хет-трика за Шахтер»

Наставник «Ференцвароша» – о дебюте за национальную команду

  • 03.04.2020 11:36
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Сергей РЕБРОВ: «В сборную позвали после хет-трика за Шахтер»
© visir.is. Сергей Ребров

Нынешний главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров вспомнил свои первые матчи в составе сборной Украины в качестве футболиста.
 
«В начале лета 1992 года в одном из поединков в составе «Шахтера» мне удалось оформить хет-трик – по-моему, после этого в клубе и сказали, что пришел вызов в сборную.
 
Эмоции? Да какие они могли быть у пацана, который только отметил совершеннолетие!
 
В сборную я приехал с огромной радостью. Нас поселили в гостинице «Спорт», но долго не говорили, полетим мы на игру в США, или нет. Ребятам даже сказали, кто хочет – пусть ждет, а нет – можете ехать по домам. Я вчинив, как и мои одноклубники по «Шахтеру», – Евгений Драгунов и Сергей Щербаков, которые решили остаться. Так и попал на второй матч в истории сборной, ставший для меня дебютным. Честно, вообще не помню, как проходила игра. В справочниках написано, что на 76-й минуте я заменил Сергея Ковальца, а матч закончился вничью – 0:0», – сказал Ребров.
 
Напомним, Сергей Ребров провел в составе сборной Украины 75 матчей, в которых забил 15 голов.

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Источник — zbirna.com

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