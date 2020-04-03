Лацио повесил ценник на Иммобиле

«Лацио» назвал цену, за которую готов продать лидера атаки Чиро Иммобиле.
Римляне готовы продать итальянского форварда за сумму свыше 80 млн евро.
В текущем сезоне Иммобиле провел за «Лацио» 33 матча во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Иммобиле хочет купить «Наполи».
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Источник — Tuttosport
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