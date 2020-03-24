Наполи нужен Иммобиле

Итальянский «Наполи» активно интересуется 30-летним форвардом римского «Лацио» Чиро Иммобиле.
«Наполи» может выкупить контракт игрока уже будущим летом.
В текущем сезоне Иммобиле провел за «Лацио» 33 матча во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 7 результативных передач.
Контракт Чиро с римским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов.
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Источник — Calciomercato
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