Дмитрий ШУТКОВ: «Луческу лично определял, кто займет место в воротах»

Бывший вратарь «Шахтера» – о лучших голкиперах в современной истории команды

  • 03.04.2020 09:24
  • 610 просмотров
  • 2 комментария
Дмитрий ШУТКОВ: «Луческу лично определял, кто займет место в воротах»
© ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Шутков

Бывший вратарь «Шахтера» Дмитрий Шутков, которому 3 апреля исполняется 48 лет, рассказал о самых лучших вратарях клуба в современной истории.
 
— После Андрея Пятова кого считаете самыми талантливыми вратарями «Шахтера»?
— В прошлые годы выделил бы Яна Лаштувку. Вратарь с отличными качествами. Стипе Плетикоса отлично играл в сборной, но в «Шахтере» у него не заладилось. Много перспектив и авансов было у Богдана Шуста. Отлично вписался в «Шахтер» Саша Рыбка. В 2011 году, кажется, его даже лучшим вратарем страны признавали. Но история с мочегонным препаратом сыграла злую шутку и он получил дисквалификацию.
 
— Сейчас у Андрея Пятова за спиной хорошие дублеры?
— Да. Не хочется называть много имен, чтоб у ребят звездная болезнь не началась. Но Анатолия Трубина все же выделю. Помню его, когда он еще в шестилетнем возрасте пришел в «Шахтер». Он ответственный парень, и похвала не должна его испортить.
 
— Когда вы работали в тренерском штабе Мирчи Луческу, он влиял на решение, кто будет первым номером команды?
— Конечно. Он и только он определял, кто займет место в воротах на предстоящий матч. Он вникал во все рабочие моменты в работе с вратарями, даже давал свои рекомендации, – сказал Шутков.
 
Напомним, Дмитрий Шутков защищал цвета «Шахтера» в период с 1992 по 2003 годы.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 03.04.2020 09:48
    0
    хороший был вратарь
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 03.04.2020 09:36
    +1
    Димон, с бездыком!
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 03.04.2020 09:36
    +1
    Димон, с бездыком!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.04.2020 09:48
    0
    хороший был вратарь
    Ссылка
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