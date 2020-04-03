Дмитрий ШУТКОВ: «Луческу лично определял, кто займет место в воротах»

Бывший вратарь «Шахтера» Дмитрий Шутков, которому 3 апреля исполняется 48 лет, рассказал о самых лучших вратарях клуба в современной истории.



— После Андрея Пятова кого считаете самыми талантливыми вратарями «Шахтера»?

— В прошлые годы выделил бы Яна Лаштувку. Вратарь с отличными качествами. Стипе Плетикоса отлично играл в сборной, но в «Шахтере» у него не заладилось. Много перспектив и авансов было у Богдана Шуста. Отлично вписался в «Шахтер» Саша Рыбка. В 2011 году, кажется, его даже лучшим вратарем страны признавали. Но история с мочегонным препаратом сыграла злую шутку и он получил дисквалификацию.



— Сейчас у Андрея Пятова за спиной хорошие дублеры?

— Да. Не хочется называть много имен, чтоб у ребят звездная болезнь не началась. Но Анатолия Трубина все же выделю. Помню его, когда он еще в шестилетнем возрасте пришел в «Шахтер». Он ответственный парень, и похвала не должна его испортить.



— Когда вы работали в тренерском штабе Мирчи Луческу, он влиял на решение, кто будет первым номером команды?

— Конечно. Он и только он определял, кто займет место в воротах на предстоящий матч. Он вникал во все рабочие моменты в работе с вратарями, даже давал свои рекомендации, – сказал Шутков.



Напомним, Дмитрий Шутков защищал цвета «Шахтера» в период с 1992 по 2003 годы.

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