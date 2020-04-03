ЛУКАКУ: «Почему мы играли, когда люди по всему миру рисковали жизнями?»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку высказался о приостановке чемпионата Италии из-за пандемии вируса COVID-19.

«Почему мы продолжали играть, когда люди по всему миру уже рисковали жизнями? Неужели надо было дождаться того, пока не заразится игрок «Ювентуса»? Это ненормальная ситуация.

Мне не хватает футбола, однако здоровье людей куда важнее. Все остальное второстепенно. Больше всего не хватает соперничества, полных стадионов, страсти болельщиков. Использую время, чтобы анализировать свои последние матчи. Всегда есть куда расти», - сказал Лукаку.

Напомним, что первым заразившимся футболистом в Италии стал защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Ранее сообщалось, что Лукаку во время карантина получил тренерскую лицензию.