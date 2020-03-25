Лукаку во время карантина получил тренерскую лицензию

Форвард «Интера» прошел курсы в режиме онлайн

  • 25.03.2020 07:19
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Лукаку во время карантина получил тренерскую лицензию
© Bleacher Report. Ромелу Лукаку

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку во время паузы в чемпионате Италии получил тренерскую лицензию.

Вместе со своим партнером по сборной Акселем Витселем он в марте начал проходить онлайн-курс УЕФА.

Отмечается, что два футболиста планировали пройти обучение еще до пандемии коронавируса в Европе.

Напомним, что все европейские чемпионаты приостановлены на неопределенный срок. Продолжается лишь чемпионат Беларуси.

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Источник — The Telegraph

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