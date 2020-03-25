Лукаку во время карантина получил тренерскую лицензию

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку во время паузы в чемпионате Италии получил тренерскую лицензию.

Вместе со своим партнером по сборной Акселем Витселем он в марте начал проходить онлайн-курс УЕФА.

Отмечается, что два футболиста планировали пройти обучение еще до пандемии коронавируса в Европе.

Напомним, что все европейские чемпионаты приостановлены на неопределенный срок. Продолжается лишь чемпионат Беларуси.