Футболисты Шальке вернулись к тренировкам

«Шальке» решил приступить к тренировкам. Как сообщает немецкая пресса, игроки работают, соблюдая меры социального дистанцирования. НА тренировке футболисты находились на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Команда начала работу на базе в Гельзенкирхене. Игроки были поделены на пары, которые соблюдали дистанцию.

Отметим, что чемпионат Германии из-за пандемии коронавируса приостановлен до 30 апреля.

Ранее тренировочный процесс возобновила дортмундская «Боруссия».