Футболисты Шальке вернулись к тренировкам

«Шальке» решил приступить к тренировкам. Как сообщает немецкая пресса, игроки работают, соблюдая меры социального дистанцирования. НА тренировке футболисты находились на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
Команда начала работу на базе в Гельзенкирхене. Игроки были поделены на пары, которые соблюдали дистанцию.
Отметим, что чемпионат Германии из-за пандемии коронавируса приостановлен до 30 апреля.
Ранее тренировочный процесс возобновила дортмундская «Боруссия».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.