Боруссия Дортмунд возобновляет тренировки

Футболисты дортмундской «Боруссии» в понедельник, 30 марта, вернутся к работе.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Германии приостановлен на неопределенный срок, но руководство немецкого клуба решило приступить к тренировкам. Как отмечает Sport1, игроки будут тренироваться в группах по двое.
Ранее сообщалось, что игроки дортмундской «Боруссии» согласились на снижение зарплаты на 20%.
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Источник — Sport1
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