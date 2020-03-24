Игроки дортмундской Боруссии согласились на снижение зарплаты на 20%

Футболисты дортмундской «Боруссии» согласились с просьбой руководства немецкого клуба о снижении заработной платы на 20% в связи с непростым финансовым положением.
Чемпионат Германии, как и практически все другие европейские турниры, был приостановлен из-з пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, из-за чего «Боруссия» понесла серьезные убытки.
Решение игроков позволит сохранить рабочие места примерно 850-ти сотрудникам клуба.
После 25-ти сыгранных туров «Боруссия» Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 51 очко.
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