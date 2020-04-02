Президент Ингульца: «Когда-нибудь мы будем играть в Лиге Европы»

Александр Поворознюк рассказал о работе клуба и постройке стадиона

  • 02.04.2020 22:13
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Президент Ингульца: «Когда-нибудь мы будем играть в Лиге Европы»
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Президент Перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк уверяет, что клуб работает в обычном режиме и нацеливается на выход в УПЛ.

«Тренеру я доверяю и верю, что он выведет «Ингулец» в УПЛ. И мы когда-нибудь будем играть в Лиге Европы. Мы там будем. Что касается стадиона, то не только идет строительство, но и делаем тренировочные поля. Клуб работает в штатном режиме».

«Процесс постройки арены идет - газон, подогрев поля, трибуны. Выход в УПЛ? Не хочу говорить, чтобы никого не обидеть. Много конкурентов. У «Ингульца» есть все, чтобы там быть», - сказал Поворознюк.

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Источник — ФК Ингулец

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