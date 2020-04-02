Алиев назвал сумму своего заработка

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, сколько денег он зарабатывает сейчас.

«Сейчас по-разному, нет конкретной цифры. Может прийти и $5 тысяч, и $10 тысяч... Благодарен, что пацаны в этом случае мне помогают.

В среднем — от $3 до $6 тысяч.

Сколько плачу за квартиру? Тысяч 7 гривен в месяц», — рассказал Алиев.

Контракт Алиева принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2010-й и с 2011-го по 2013-й годы.