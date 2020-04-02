Алиев назвал сумму своего заработка

Сейчас бывший футболист «Динамо» и сборной Украины зарабатывает от $3 до $6 тысяч в месяц

  • 02.04.2020 20:21
  • 2178 просмотров
  • 2 комментария
Алиев назвал сумму своего заработка
© YouTube. Александр Алиев

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, сколько денег он зарабатывает сейчас.

«Сейчас по-разному, нет конкретной цифры. Может прийти и $5 тысяч, и $10 тысяч... Благодарен, что пацаны в этом случае мне помогают.

В среднем — от $3 до $6 тысяч.

Сколько плачу за квартиру? Тысяч 7 гривен в месяц», — рассказал Алиев.

Контракт Алиева принадлежал «Динамо» с 2005-го по 2010-й и с 2011-го по 2013-й годы.

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Источник — YouTube

(12 голосов)

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Комментарии
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 02.04.2020 21:02
    0
    За шо? 😂😂😂😂 похоже на бред гопника возле подъезда
    Ссылка
    1986
    online
      1986, 02.04.2020 20:25
    +2
    1000 - 1500у.е не болше!
    Ссылка
    1986
    online
      1986, 02.04.2020 20:25
    +2
    1000 - 1500у.е не болше!
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 02.04.2020 21:02
    0
    За шо? 😂😂😂😂 похоже на бред гопника возле подъезда
    Ссылка
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