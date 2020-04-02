Игроки Атлетико согласились пойти на сокращение зарплаты на 70 процентов

Этот шаг позволит увеличить зарплаты 430 сотрудникам клуба

  • 02.04.2020 20:32
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Игроки Атлетико согласились пойти на сокращение зарплаты на 70 процентов
© Твиттер Атлетико. Диего Симеоне

Футболисты и тренеры всех команд «Атлетико», а также совет директоров клуба пошли на сокращение зарплаты во время пандемии коронавируса.

В связи с пандемией коронавируса и введением чрезвычайного положения в Испании в клубе активировали процедуру ERTE, согласно которой структуры могут в исключительных ситуациях увольнять сотрудников, сокращать их рабочие часы и отменять действие контрактов.

Отмечается, что соглашение с игроками позволит увеличить зарплаты 430 сотрудникам клуба. Для этого игроки внесут половину суммы, а члены правления и генеральный директор – вторую половину.

Ранее зарплаты уменьшили «Барселона», «Реал» и другие испанские клубы.

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

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