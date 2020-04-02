Игроки Атлетико согласились пойти на сокращение зарплаты на 70 процентов

Футболисты и тренеры всех команд «Атлетико», а также совет директоров клуба пошли на сокращение зарплаты во время пандемии коронавируса.
В связи с пандемией коронавируса и введением чрезвычайного положения в Испании в клубе активировали процедуру ERTE, согласно которой структуры могут в исключительных ситуациях увольнять сотрудников, сокращать их рабочие часы и отменять действие контрактов.
Отмечается, что соглашение с игроками позволит увеличить зарплаты 430 сотрудникам клуба. Для этого игроки внесут половину суммы, а члены правления и генеральный директор – вторую половину.
Ранее зарплаты уменьшили «Барселона», «Реал» и другие испанские клубы.
Источник — ФК Атлетико Мадрид
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