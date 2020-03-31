В Реале передумали. Руководство клуба сократит зарплату футболистам

«Реал» будет вынужден пойти на сокращения зарплат футболистов и сотрудников клуба в связи с пандемией вируса COVID-19.
Отметим, что ранее появилась информация, что мадридский клуб не будет сокращать выплаты футболистам, как это сделали «Барселона», «Атлетико» и другие клубы.
Однако, по сообщениям El Pais, в клубе передумали на этот счет.
На зарплаты игроков «Реал» тратит 283 миллиона евро в год. Выплаты получает более 800 сотрудников.
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Источник — El Pais
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