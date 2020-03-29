Реал не будет сокращать зарплату игрокам из-за пандемии коронавируса

Флорентино Перес не считает, что игроки должны терпеть убытки

  • 29.03.2020 09:24
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Реал не будет сокращать зарплату игрокам из-за пандемии коронавируса
© Твиттер Реала

Мадридский «Реал» не будет сокращать зарплаты игрокам из-за пандемии коронавируса. По информации источника, руководство «сливочных» не считает экономическую ситуацию в клубе настолько серьезной, чтобы идти на сокращение расходов.

На зарплаты игроков «Реал» тратит 283 миллиона евро в год. Отметим, что у «Барселоны» зарплатный фонд больше на 144 миллиона – 427 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в одностороннем порядке сократит зарплаты игрокам.

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Источник — As.com

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