Капитан Брюгге: «Нам такой титул не нужен, но мы его заслужили»

В четверг стало известно, что в Бельгии решили не тянуть и досрочно завершили чемпионат по футболу, а чемпионом стал «Брюгге», который уверенно лидировал, опережая «Гент» на 15 очков.

Капитан Руд Вормер рассчитывал на другой исход.

«Узнал об этом случайно, один из тренеров прислал мне сообщение. Очень странный способ получения титула, ведь хотелось все сделать на поле. Надеюсь, больше такого никогда не будет, такое чемпионство не нужно».

«Однако, в целом, я считаю, что «Брюгге» в течение сезона заслужил титул. У нас сейчас отрыв в 15 очков. Хотелось бы позже иметь возможность отпраздновать это с болельщиками», - сказал Вормер.

Бельгия стала первой страной в Европе, где не стали ждать возможности доиграть сезон.