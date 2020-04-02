Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Будущее? Пока не знаю, чего хочу»

Ранее стало известно о том, что Златан Ибрагимович покинет «Милан» в конце сезона.

Однако шведский форвард пока не уверен в том, будет ли его уход из «Милана» означать завершение карьеры:

«Посмотрим. Пока не знаю, чего хочу. Ощущение, что каждый день происходит что-то новое. Италия – мой второй дом, было чудесно вновь сыграть на заполненном «Сан-Сиро». Истинной страсти итальянцев к футболу мне как раз не хватало.

Хочу и дальше развиваться, но думаю не только о себе и о футболе, но и о том, что меня окружает – о своей семье и о своем счастье. Футбол – это карьера, но в жизни еще много чего есть.

Хочу научиться чему-то новому, стать лучше как человек и передать вот это все окружающим».