Давид ХОЧОЛАВА: «Скучаю по футболу и тренировкам с командой»

Защитник «Шахтера» - о жизни во время карантина

  • 02.04.2020 18:10
  • 101 просмотр
  • 0 комментариев
Давид ХОЧОЛАВА: «Скучаю по футболу и тренировкам с командой»
© ФК Шахтер Донецк. Давид Хочолава

Центральный защитник «Шахтера» Давид Хочолава рассказал о том, как живет во время пандемии коронавируса:

– Давид, чем занимаешься в период карантина?
– Как и большинство людей, сижу дома. Очень скучаю по футболу и тренировкам вместе с командой. Но в любой ситуации надо находить положительные моменты. Карантин – отличная возможность насладиться общением с семьей, родными людьми. 

– Что думаешь по поводу эпидемии?
– Положение очень серьезное. Хочется верить, что в скором времени остановится распространение вируса и жизнь вернется в привычное русло. Пользуясь случаем, благодарю всех врачей, которые, рискуя жизнями, борются с пандемией. 

– В Грузии ситуация также непростая. Что рассказывают близкие и друзья?
– Да, на родине сейчас все сложно. Ввели комендантский час с 21:00 до 6:00, чтобы максимально ограничить перемещение людей на улицах. Все, с кем я общаюсь, сидят по домам, стараются избегать контактов с внешним миром. Также в социальных сетях создаются целые сообщества, где молодежь записывается в волонтеры и помогает пожилым людям в закупке продуктов и других делах, чтобы минимизировать их появление на улице. Считаю, это правильная и очень хорошая инициатива. 

– Какие меры предосторожности соблюдаются в твоей семье?
– Все стандартно: чаще моем руки, обрабатываем антисептиком, не выходим на улицу без надобности.

– Сложно заниматься в домашних условиях?
– Естественно. Упражнения, которые мы выполняем на поле, дома так не выполнишь. Но у всех ребят есть план тренировок, тренеры с помощью видеоконференций все контролируют. Работаем пока так и стараемся оставаться в максимально хорошей форме. 

– Вопрос, который мы задаем всем игрокам. Что бы хотел сказать болельщикам в такой сложный период?
– Самое главное – здоровье! Берегите себя и близких людей. А когда все закончится, «Шахтер» обязательно порадует вас новыми победами.

Ранее Тарас Степаненко назвал Хочолаву самым трудолюбивым игроком «Шахтера».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности