Степаненко назвал самого трудолюбивого игрока Шахтера

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко ответил на вопрос о том, кто является самым трудолюбивым игроком в команде Луиша Каштру:

«У нас много трудолюбивых ребят. Можно полкоманды перечислить. Но я назову Давида Хочолаву».

Ранее Степаненко заявил, что не думает об уходе из «Шахтера».