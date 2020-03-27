Степаненко назвал самого трудолюбивого игрока Шахтера

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко ответил на вопрос о том, кто является самым трудолюбивым игроком в команде Луиша Каштру:
«У нас много трудолюбивых ребят. Можно полкоманды перечислить. Но я назову Давида Хочолаву».
Ранее Степаненко заявил, что не думает об уходе из «Шахтера».
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