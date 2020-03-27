Тарас СТЕПАНЕНКО: «Покинуть Шахтер? Практически нет таких мыслей»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко ответил на вопрос о том, не думает ли он о переходе в другой клуб:
«Нет, практически нет таких мыслей. Меня в «Шахтере» все устраивает. Это команда высочайшего уровня, которая борется за самые высокие места во всех турнирах. Я доволен и счастлив быть здесь».
Ранее Степаненко назвал своего любимого игрока в «Динамо».
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