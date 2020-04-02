МАРКЕВИЧ: «Если в мае продолжить сезон, то можно доиграть безболезненно»

Известный тренер – о судьбе нынешнего футбольного сезона в Украине

  • 02.04.2020 17:52
  • 303 просмотра
  • 1 комментарий
МАРКЕВИЧ: «Если в мае продолжить сезон, то можно доиграть безболезненно»
© УАФ. Мирон Маркевич

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич оценил возможность полноценного завершения нынешнего сезона в Украине:

«Вы сами понимаете, что это все зависит от ситуации не только у нас, но и в Европе, где пандемия никак не пойдет на спад. Конечно, хотелось бы закончить турнир, только так будет правильнее.

Было бы трудно проводить по два тура в неделю. Если бы в середине мая продолжить соревнования, то можно безболезненно доиграть сезон.

Но опять же, здесь все зависит от того, как будет проявлять себя вирус. Хочется верить, что в мире современных технологий ученые найдут ему противодействие».

Ранее Маркевич сообщил о том, что некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить зарплату своим игрокам.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 02.04.2020 18:30
    0
    Бідонич, о чем ти шепчешь? Спустись на землю!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 02.04.2020 18:30
    0
    Бідонич, о чем ти шепчешь? Спустись на землю!
    Ссылка
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