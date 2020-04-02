МАРКЕВИЧ: «Если в мае продолжить сезон, то можно доиграть безболезненно»

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич оценил возможность полноценного завершения нынешнего сезона в Украине:

«Вы сами понимаете, что это все зависит от ситуации не только у нас, но и в Европе, где пандемия никак не пойдет на спад. Конечно, хотелось бы закончить турнир, только так будет правильнее.

Было бы трудно проводить по два тура в неделю. Если бы в середине мая продолжить соревнования, то можно безболезненно доиграть сезон.

Но опять же, здесь все зависит от того, как будет проявлять себя вирус. Хочется верить, что в мире современных технологий ученые найдут ему противодействие».

Ранее Маркевич сообщил о том, что некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить зарплату своим игрокам.