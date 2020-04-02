ТЕТЕ: «В Украине футбол намного быстрее, чем в Бразилии»

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тете поделился своим мнением по поводу УПЛ:

«В Украине футбол намного быстрее, чем в Бразилии. Один с мячом, идет в обводку, а перед ним уже следующий соперник. Тренируюсь, чтобы улучшить физическую форму, тренирую тело. Сильно изменился с тех пор, как покинул «Гремио».

Ранее сообщалось о том, что Пауло Фонсека дал добро на переход Тете в «Рому».