ТЕТЕ: «В Украине футбол намного быстрее, чем в Бразилии»

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тете поделился своим мнением по поводу УПЛ:
«В Украине футбол намного быстрее, чем в Бразилии. Один с мячом, идет в обводку, а перед ним уже следующий соперник. Тренируюсь, чтобы улучшить физическую форму, тренирую тело. Сильно изменился с тех пор, как покинул «Гремио».
Ранее сообщалось о том, что Пауло Фонсека дал добро на переход Тете в «Рому».
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Источник — UOL Esporte
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