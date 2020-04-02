Карантин и приостановка футбольного сезона серьезно бьют по финансовому положению клубов. При этом игроки многих команд идут навстречу клубам и соглашаются на временное снижение зарплат.
К числу таких клубов присоединился и «Интер». В результате консультаций между руководством клуба, главным тренером Антонио Конте и капитаном Самиром Хандановичем игроки «Интера» согласились на снижение зарплат до конца нынешнего сезона.
Точные суммы, от которых откажутся игроки «Интера», будут согласованы позже.
Ранее сообщалось о том, что сезон в Серии А может быть возобновлен 20 мая.
Источник — ANSA
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