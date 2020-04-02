Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Никто из народа не готов выделить и 100 грн на Карпаты»

Эксперт телеканалов «Футбол» - о проблемах львовских «Карпат»

  • 02.04.2020 15:28
  • 434 просмотра
  • 0 комментариев
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Никто из народа не готов выделить и 100 грн на Карпаты»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт телеканалов «Футбол» Михаил Метревели поделился своим мнением по поводу причин проблем «Карпат», которые сейчас идут на последнем месте в УПЛ:

«За результаты клуба «Карпаты», на мой субъективный взгляд, в первую очередь несёт ответственность менеджмент и президент клуба, во вторую очередь это болельщики и фанаты, а уже после этого тренер и игроки.

Если у клуба есть настоящие и преданные болельщики, то их должны обязательно услышать. Фанаты должны не на трибунах сжигать кресла и выносить мозг главному тренеру, а нужно собираться и идти к офису клуба и требовать от менеджмента клуба отчеты и выстраивать новые стратегии.

Все хотят сделать «Карпаты» народным клубом, но, на мой взгляд, это исключено. В данной ситуации ни один человек из народа не готов выделить и 100 грн. на финансирование клуба».

Вчера Метревели объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности