Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Никто из народа не готов выделить и 100 грн на Карпаты»

Эксперт телеканалов «Футбол» Михаил Метревели поделился своим мнением по поводу причин проблем «Карпат», которые сейчас идут на последнем месте в УПЛ:

«За результаты клуба «Карпаты», на мой субъективный взгляд, в первую очередь несёт ответственность менеджмент и президент клуба, во вторую очередь это болельщики и фанаты, а уже после этого тренер и игроки.

Если у клуба есть настоящие и преданные болельщики, то их должны обязательно услышать. Фанаты должны не на трибунах сжигать кресла и выносить мозг главному тренеру, а нужно собираться и идти к офису клуба и требовать от менеджмента клуба отчеты и выстраивать новые стратегии.

Все хотят сделать «Карпаты» народным клубом, но, на мой взгляд, это исключено. В данной ситуации ни один человек из народа не готов выделить и 100 грн. на финансирование клуба».

Вчера Метревели объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента УПЛ.