В АПЛ хотят разрешить больше замен после возобновления сезона

Сейчас сезон в АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом в Англии сохраняют надежду возобновить чемпионат и доиграть его.
В случае возобновления сезона матчи будут проходить при очень плотном графике, с чем футболистам будет сложно справляться физически.
Тренеры команд АПЛ и Английской футбольной лиги предлагают увеличить количество разрешенных замен во время доигровки сезона. Такой шаг позволит снизить нагрузку на футболистов и уменьшить количество возможных травм.
Ранее сообщалось о том, что английские политики возмущены игроками из АПЛ.
Источник — The Telegraph
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