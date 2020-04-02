В АПЛ хотят разрешить больше замен после возобновления сезона

Сейчас сезон в АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом в Англии сохраняют надежду возобновить чемпионат и доиграть его.

В случае возобновления сезона матчи будут проходить при очень плотном графике, с чем футболистам будет сложно справляться физически.

Тренеры команд АПЛ и Английской футбольной лиги предлагают увеличить количество разрешенных замен во время доигровки сезона. Такой шаг позволит снизить нагрузку на футболистов и уменьшить количество возможных травм.

Ранее сообщалось о том, что английские политики возмущены игроками из АПЛ.